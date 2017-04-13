Десятка обалденных анекдотов, дарящих позитивный настрой

— Ты не знаешь, как можно применить в хозяйстве старый монитор? Он, кажется, не работает, а выбросить жалко.

— Отнеси его к мусорному контейнеру и забудь.

— Так я его только что оттуда принёс!

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— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации?

— Правда, сынок.

— Тогда тебе сначала показать мой дневник или ценник от нового платья мамы?

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— Быстро и четко зачистить территорию! Не оставлять никаких следов!

— Петрович, не выделывайся, ты всего лишь старший дворник!

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— Ты что, совсем без царя в голове?

— Неправда. У меня там конституционная монархия.

— Как это понимать?

— Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

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Выруливает самолет на взлёт. Один пассажир спрашивает соседа:

— Вы в первый раз летите этой авиакомпанией?

— Ага.

— Понятно теперь, почему вы такой спокойный.

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