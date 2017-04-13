Десятка обалденных анекдотов, дарящих позитивный настрой
— Ты не знаешь, как можно применить в хозяйстве старый монитор? Он, кажется, не работает, а выбросить жалко.
— Отнеси его к мусорному контейнеру и забудь.
— Так я его только что оттуда принёс!
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— Папа, — спрашивает сын, — а правда, что настоящий мужчина должен оставаться спокойным в любой ситуации?
— Правда, сынок.
— Тогда тебе сначала показать мой дневник или ценник от нового платья мамы?
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— Быстро и четко зачистить территорию! Не оставлять никаких следов!
— Петрович, не выделывайся, ты всего лишь старший дворник!
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— Ты что, совсем без царя в голове?
— Неправда. У меня там конституционная монархия.
— Как это понимать?
— Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
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Выруливает самолет на взлёт. Один пассажир спрашивает соседа:
— Вы в первый раз летите этой авиакомпанией?
— Ага.
— Понятно теперь, почему вы такой спокойный.
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