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Когда трупик собаки вдруг завилял хвостом, парень понял, что ещё не всё потеряно
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Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя
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Я упала, когда узнала, почему эту бабулю прозвали «Скутер»!
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Как живут в коммуналках питерского «старого фонда»: 25 фото, которые заставят вас ахнуть
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Когда рак на горе… свистнул
Жизнь
Когда трупик собаки вдруг завилял хвостом, парень понял, что ещё не всё потеряно
Жизнь
10 бесценных жизненных советов от Альберта Эйнштейна
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Дядя Барсик плохому не научит!
Развлечения
Десятка отменных анекдотов, поднимающая настроение
Жизнь
Дети и гаджеты: 7 железных правил от доктора Комаровского
Развлечения
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Что стало с «самой красивой девочкой в мире» пять лет спустя
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9 странных вещей, которые ВСЕ девушки тайно делают в зимнее время
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Жизнь
Для этих чувств у нас нет слов… Хотя нет, есть!
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«Легко сказать, что нужно промолчать…» 20 великолепных одностиший Майи Четвёртовой
Жизнь
Чёрные котики — великолепны! Вот 15 милах, в которых невозможно не влюбиться
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Стивен Кинг назвал самый крутой фильм ужасов 2016 года
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«Кажется, скоро мы за это будем уже просто бить»: ресторан из Иванова воспитывает гостей
Жизнь
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Развлечения
Потрясающие анекдоты и шутки, которыми стоит поделиться с друзьями
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