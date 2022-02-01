Путеводитель по выбору домашнего интернета: как найти идеальный тариф для ваших нужд
«Эффект голодного судьи»: как обеденный перерыв влияет на судебные решения Читать →
Все бабочки пьют кровь. Бабочка не может ранить человека или животное, но если она вдруг окажется рядом с кровью, то с удовольствием её выпьет.
Самая идеальная голливудская карьера Читать →
Шахматы на Дворцовой площади. Человеческие шахматы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. 1924 год.
Носовые гробницы: жуткая экзотика японской истории Читать →
Дерзкий побег из СССР. Ученый Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с круизного лайнера «Советский Союз», следовавшего от Владивостока до экватора, и преодолев около 100 км вплавь до берега Филиппин.
Сальвадор Дали и история слоновьей пепельницы для Air India Читать →
11 интересных фактов о юристах
Что такое медуза. Медуза — фаза жизненного цикла стрекающих, это такие морские животные. А полный их жизненный цикл выглядит так.
Находясь в маминой матке, жеребята одеты в «носочки» Читать →
Флоридский Джокер и GTA VI. Rockstar Games в трейлере игры GTA VI показала персонаж, образ которого вдохновлен настоящим преступником Лоуренсом Салливаном по прозвищу Флоридский Джокер. Теперь Джокер требует от них 2 млн долларов.
По всей Европе находят загадочные додекаэдры эпохи Римской империи Читать →
Симпсоны и мистер Бёрнс. Из всех второстепенных персонажей Симпсонов больше всего реплик, а также экранного времени у мистера Бёрнса.
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